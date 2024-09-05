Путин назвал первоочередную задачу спецоперации

Освобождение Донбасса является первоочередной задачей. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил президент России Владимир Путин.

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— Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего, в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью, — заявил Путин.

Ранее Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что священный долг Вооруженных сил РФ в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан.

Кроме того, российский лидер заявил, что к 2026 году на первых шести автомобильных погранпереходах на Дальнем Востоке скорость досмотра должна не превышать 10 минут.

Помимо этого, президент поручил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.

Он также заявил, что первую международную территорию опережающего развития планируется создать в Приморском крае.

5 сентября президент принял участие в пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Главное из заявлений российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».