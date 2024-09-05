Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цепочка законности власти на Украине была прервана в 2014 году, и стране в будущем «придется с этим разбираться». Об этом он рассказал «Известиям».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское руководство боится проиграть выборы после отмены военного положения, поэтому оно не заинтересовано в прекращении боевых действий. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта 2024 года, но не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, но он остался у власти. Противники Зеленского указывали, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен был стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может продолжить или начать свою работу.

«По мере того как нарастает этот снежный ком юридических несоответствий и противоречий, конечно, украинцам будет очень сложно. <…> Во-первых, давайте не забывать, что это страна, в которой законность власти прервалась в 2014 году», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что Зеленский сейчас «де-юре не является легитимным президентом». Песков отметил, что правительству Зеленского будет все сложнее и сложнее «ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре».