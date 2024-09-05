Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в четверг, 5 сентября. По данным помощника президента Юрия Ушакова, на пленарном заседании также выступают премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и вице-президент Китая Хань Чжэн. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Ожидается, что в этом году мероприятие посетят 6 тысяч гостей из 76 стран. Свое участие подтвердили более 650 глав российских компаний и 44 иностранных фирм.