Президент России Владимир Путин дал старт центральному событию Восточного экономического форума (ВЭФ) - пленарной сессии.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал содержательное выступление Путина и не менее содержательную дискуссию после него. В 2023 году выступление заняло примерно 35 минут. Модерирует пленарную сессию телеведущая канала "Россия-24" Александра Суворова.

На мероприятие прибыли представители многих стран глобального Юга, включая Китай, Индию, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, некоторые приехали в своих национальных костюмах. Особенно выделяются своим обликом представители арабского Востока, Экваториальной и Западной Африки, колоритно выглядит представитель "Талибана" (движение запрещено в России).

ВЭФ-2024 открылся во Владивостоке

Путин не пропустил ни одного ВЭФ, который проводится ежегодно с 2015 года, - исключение составил пришедшийся на пандемию 2020-й. Нынешний - девятый по счету - проходит 3-6 сентября под девизом "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Как и в прошлые годы, организатором форума выступает Росконгресс, а генеральным информационным партнером - ТАСС.