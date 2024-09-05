В Кремле оценили влияние дела Дурова на контакты РФ и Франции

Песков: ситуация с Дуровым не сподвигнет РФ и Францию на какие-либо контакты
Россия готова помогать имеющему российское и французское гражданства сооснователю Telegram Павлу Дурову, но вряд ли его ситуация может сподвигнуть РФ и Францию на какие-либо контакты.
Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью "Известиям".
"Российская сторона, конечно же, готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь, но в ситуации с Павлом Дуровым ситуация иная, ибо он является гражданином Франции и, конечно, для французских властей его гражданство является единственным и приоритетным, поэтому здесь наши возможности ограничены. И вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую, или французскую [стороны] на какие-то контакты", - сказал он.