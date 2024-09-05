В Кремле оценили влияние дела Дурова на контакты РФ и Франции

Россия готова помогать имеющему российское и французское гражданства сооснователю Telegram Павлу Дурову, но вряд ли его ситуация может сподвигнуть РФ и Францию на какие-либо контакты.

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Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью "Известиям".