Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул ключевой принцип действий России в ходе специальной военной операции. Он заявил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.

«Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева», — рассказал Песков, его слова передают РИА Новости.

Такую позицию Россия занимала с самого начала СВО.

Песков заявил, что у России нет альтернатив, кроме достижения целей СВО

Ранее Песков обозначил главную цель СВО. Россия должна выполнить все поставленные задачи, пока Украина идет своей дорогой.