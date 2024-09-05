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Песков напомнил главный принцип России при ведении спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул ключевой принцип действий России в ходе специальной военной операции. Он заявил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.

Песков напомнил главный принцип России при ведении спецоперации
© РИА Новости
«Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева», — рассказал Песков, его слова передают РИА Новости.

Такую позицию Россия занимала с самого начала СВО.

Песков заявил, что у России нет альтернатив, кроме достижения целей СВО

Ранее Песков обозначил главную цель СВО. Россия должна выполнить все поставленные задачи, пока Украина идет своей дорогой.

Политика
Дмитрий Песков
Киев
Украина