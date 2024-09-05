Песков напомнил главный принцип России при ведении спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул ключевой принцип действий России в ходе специальной военной операции. Он заявил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.
«Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева», — рассказал Песков, его слова передают РИА Новости.
Такую позицию Россия занимала с самого начала СВО.
Песков заявил, что у России нет альтернатив, кроме достижения целей СВО
Ранее Песков обозначил главную цель СВО. Россия должна выполнить все поставленные задачи, пока Украина идет своей дорогой.