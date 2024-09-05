Захарова придумала название для нового украинского министерства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Киева создать «Министерство возвращения украинцев», назвала его Come Back Ministry of Ukraine.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия по итогам заседания фракции, на котором присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский, заявил, что обсуждалось «создание новой институции в правительстве».

По его словам, рабочее название ведомства – «Министерство возвращения украинцев». Арахамия сообщил, что сейчас рассматриваются кандидаты на пост главы министерства, передает ТАСС.

«Come Back Ministry of Ukraine», – отреагировала на эту новость Захарова в Telegram.

Напомним, Зеленский заявил о планах создания в стране нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны, которое окрестил «министерством украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев».