Антонов: РФ никогда не вмешивалась во внутренние дела США

Россия никогда не допускала вмешательства во внутренние дела США и не намерена этого делать, Москва отвергает обвинения в адрес российских информационных структур. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введенные США рестрикции в отношении медиагруппы "Россия сегодня".

"Подчеркну, мы всегда уважали и будем уважать выбор американского народа, каким бы он ни был. Никогда не вмешивались во внутренние дела США и не намерены делать это в будущем, - говорится в комментарии дипломата, размещенном в Telegram-канале посольства. - Категорически отвергаем лживые обвинения в адрес российских информационных структур и требуем отмены введенных административных ограничений на работу наших журналистов в Америке".

Антонов подчеркнул, что российская сторона никогда не ставила знак равенства между "мудрым народом Соединенных Штатов" и американской администрацией, которая пытается подорвать двусторонние отношения. "Всем очевидно: местные власти делают все, чтобы не только надорвать ткань российско-американских связей, но полностью выжечь их основу. Такая политика несет опасность делу сохранения мира и глобальной стабильности", - отметил глава российского диппредставительства в Вашингтоне.

В среду американское министерство финансов объявило, что вводит санкции в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В черный список также попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Кроме того, Госдепартамент США ужесточает правила работы в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и входящих в ее состав структур, определив их статус как "иностранных представительств". В свою очередь американский Минюст предъявил Калашникову и Афанасьевой обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и отмывания средств.