Краснов назвал последствия попытки Запада изолировать РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов на ВЭФ заявил, что попытка изоляции России Западом, вопреки ожиданиям его идеологов, привела к развитию давних отношений с Востоком.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, курс Запада на изоляцию России, вопреки ожиданиям его идеологов, стал дополнительным фактором развития давних и прочных отношений с Востоком.

3 сентября на Восточном экономическом форуме состоялась традиционная Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция. Мероприятие было приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений двух стран.