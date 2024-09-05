РФ заговорила о нарушениях гуманитарного права Израилем

Нарушения Израилем в секторе Газа гуманитарного права требуют международного расследования. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"В Газе царят насилие и беззаконие. Отмечаем тревожные сообщения о нарушении международного гуманитарного права израильской стороной, в частности обстрелы гуманитарных конвоев, а также массовые захоронения убитых палестинцев со следами пыток и изъятий внутренних органов. Все эти инциденты, как и гибель заложников, необходимо тщательно расследовать, причем в международном формате", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Ближнему Востоку.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв действий израильской армии в секторе Газа с начала октября превысило уже 40,8 тыс., большинство из них - женщины и дети.

В декабре прошлого года ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге. В своем ходатайстве южноафриканская сторона требует признать, что действия израильских властей в секторе можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". ЮАР также попросила суд принять временные меры, чтобы защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав.

Инстанция постановила 26 января, что Израилю следует принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Позднее суд также заявил, что еврейское государство должно немедленно прекратить военное наступление в городе Рафах на юге анклава и сохранить открытым одноименный КПП для оказания гуманитарной помощи палестинцам в необходимых объемах.