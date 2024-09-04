Слуцкий прокомментировал визит Гросси на Запорожскую АЭС

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Об этом Слцукий написал в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, МАГАТЭ уходит от прямых выводов относительно ситуации на Запорожской АЭС, чем поощряет «хунту Зеленского». При этом политик считает, что Гросси только «делает вид», что не знает о ситуации на электростанции, чтобы не выступать против Киева. Кроме того, Слуцкий также призвал агентство «объективно оценить ситуацию и угрозы» поступающие, по его словам, от украинской стороны.

«Сам по себе факт повышенного внимания руководства МАГАТЭ к происходящему вокруг ЗАЭС стоит приветствовать. Но сколько можно лишь констатировать наличие опасности и в упор не замечать, от кого она исходит. Вернее — делать вид, будто еще что-то непонятно и не доказано, лишь бы не вступать в противоречие с “генеральной линией” коллективного Запада на поддержку укрофашистов. Мы настоятельно призываем объективно оценить ситуацию и реальные угрозы, создаваемые киевским режимом в связи с непрекращающимися обстрелами ЗАЭС. Украина на государственном уровне занимается ядерным терроризмом, что чревато катастрофическими последствиями. Уход МАГАТЭ от честных выводов относительно виновных в смертельной “игре с атомом” поощряют безнаказанность и агрессию неонацистской хунты Зеленского», — заявил он.

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Ранее Гросси посетил Запорожскую АЭС.