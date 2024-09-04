Санкции министерства финансов США против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ представляют из себя пример «охоты на ведьм». Об этом агентству РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня" — яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры. Адепты "империи лжи" ведут войну со всеми, кто говорит правду о политике современных неоколонизаторов», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что введение санкций является и «знаком качества» для российских журналистов, поскольку это показывает, что их очень боятся «вашингтонские русофобы». Слуцкий также выразил уверенность в том, что Россия даст адекватный ответ на эти санкции.

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Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне также отметили, что будут вводить визовые ограничения против сотрудников подсанкционных российских СМИ.