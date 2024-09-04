Медведев заявил о необходимости расширения санитарного коридора РФ до Польши

Санитарный кордон на границе с Украиной необходим России для защиты своих территорий от прилетов снарядов ВСУ, его ширина зависит от того, оружие какого типа будет поставляться Украине. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС.

"Очевидно, нам нужно на будущее создавать санитарный кордон, чтобы к нам ничего не прилетало. Какого размера он будет - никто не знает, но он должен быть достаточным. Но если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши", - сказал он.

Медведев назвал МУС ничтожным

13 июня на встрече с военкорами президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ в случае продолжения обстрелов ее регионов может рассмотреть вопрос о создании санитарной зоны на территории Украины. Еще раз к этой теме глава государства вернулся на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, отметив, что Россия рассмотрит возможность создания "санитарного кордона" на украинской территории, если атаки с их стороны будут продолжаться.