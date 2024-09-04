Замглавы Минэнерго освободили от должности

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра энергетики Павла Сниккарса. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Сниккарс решил покинуть пост по собственному желанию. Он занимал должность замглавы Минэнерго с конца 2020 года. В его обязанности входила реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере электроэнергетики, вопросы ценовой политики, возобновляемых источников энергии, развитие цифровых технологий и многие другие.

Ранее ряд министров уволили на Украине.