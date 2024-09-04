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Политолог Михайлов оценил перспективы расширения БРИКС

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями от предстоящего саммита БРИКС в Казани, а также высказался о возможном расширении организации в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что «есть предел траектории на расширение БРИКС». По его словам, объединению предстоит определиться по количеству партнеров. Песков добавил, что «это все будет обсуждаться в Казани» на саммите объединения в конце октября. Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла об огромном количестве заявок на вступление в БРИКС.

Большое число стран уже выстроились в очередь на вступление в БРИКС – это факт. Полагаю, при расширении организации будут рассматриваться такие вопросы, как уровень экономики желающей вступить в БРИКС страны, а также уровень ее влияния. К примеру, когда говорят о намерении вступить в БРИКС таких стран, как Малайзия или Азербайджан, то это понятно – это крупные государства с сильной экономикой. Однако, когда поступают сообщения о том, что Палестина изъявила желание присоединиться к БРИКС, то у меня возникают сомнения в соответствующей необходимости. Страны, где постоянно ведутся гражданские войны, страны со слабой экономикой, которые зависят от внешних вливаний и от внешней поддержки, вряд ли имеют перспективы стать новыми членами БРИКС.

Евгений Михайлов
Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Возросший интерес стран ко вступлению в БРИКС должен подтолкнуть ее действующих членов к разработке новых документов, устанавливающих параметры функционирования организации, а также параметры вступления в нее новых государств, добавил политолог.

«Полагаю, на саммите в Казани также определят, какое количество стран может входить в БРИКС. Возможно, некоторые кандидаты на вступление и в дальнейшем будут рассматриваться как страны-наблюдатели. Я допускаю и такой вариант, при котором какая-либо страна захочет выйти из объединения, и тогда на ее место примут другое государство. Тут «правила игры» еще не были выработаны окончательно. Однако сейчас можно отметить, что БРИКС — это та организация, в которой не ущемляются национальные интересы, в которой приветствуют те государства, в которых поддерживают национальные ценности и традиции. В этом плане организация очень привлекательна для многих стран, в особенности для стран Глобального Юга», - заявил специалист.

Эксперт напомнил, что в 2023 году доля стран БРИКС в мировой экономике выросла с 31 до 35 процентов глобального ВВП по паритету покупательной способности, обогнав по этому показателю страны «Большой семерки» (G7).

«А после расширения доля стран БРИКС в мировой экономике будет еще больше», - подчеркнул Михайлов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отмечал, что статус государства - партнера БРИКС будет давать стране возможность участвовать во всех структурах и дискуссиях в объединении, но без права голоса.