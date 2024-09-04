Политолог Михайлов оценил перспективы расширения БРИКС

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями от предстоящего саммита БРИКС в Казани, а также высказался о возможном расширении организации в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что «есть предел траектории на расширение БРИКС». По его словам, объединению предстоит определиться по количеству партнеров. Песков добавил, что «это все будет обсуждаться в Казани» на саммите объединения в конце октября. Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла об огромном количестве заявок на вступление в БРИКС.

Большое число стран уже выстроились в очередь на вступление в БРИКС – это факт. Полагаю, при расширении организации будут рассматриваться такие вопросы, как уровень экономики желающей вступить в БРИКС страны, а также уровень ее влияния. К примеру, когда говорят о намерении вступить в БРИКС таких стран, как Малайзия или Азербайджан, то это понятно – это крупные государства с сильной экономикой. Однако, когда поступают сообщения о том, что Палестина изъявила желание присоединиться к БРИКС, то у меня возникают сомнения в соответствующей необходимости. Страны, где постоянно ведутся гражданские войны, страны со слабой экономикой, которые зависят от внешних вливаний и от внешней поддержки, вряд ли имеют перспективы стать новыми членами БРИКС. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Возросший интерес стран ко вступлению в БРИКС должен подтолкнуть ее действующих членов к разработке новых документов, устанавливающих параметры функционирования организации, а также параметры вступления в нее новых государств, добавил политолог.

«Полагаю, на саммите в Казани также определят, какое количество стран может входить в БРИКС. Возможно, некоторые кандидаты на вступление и в дальнейшем будут рассматриваться как страны-наблюдатели. Я допускаю и такой вариант, при котором какая-либо страна захочет выйти из объединения, и тогда на ее место примут другое государство. Тут «правила игры» еще не были выработаны окончательно. Однако сейчас можно отметить, что БРИКС — это та организация, в которой не ущемляются национальные интересы, в которой приветствуют те государства, в которых поддерживают национальные ценности и традиции. В этом плане организация очень привлекательна для многих стран, в особенности для стран Глобального Юга», - заявил специалист.

Эксперт напомнил, что в 2023 году доля стран БРИКС в мировой экономике выросла с 31 до 35 процентов глобального ВВП по паритету покупательной способности, обогнав по этому показателю страны «Большой семерки» (G7).

«А после расширения доля стран БРИКС в мировой экономике будет еще больше», - подчеркнул Михайлов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отмечал, что статус государства - партнера БРИКС будет давать стране возможность участвовать во всех структурах и дискуссиях в объединении, но без права голоса.