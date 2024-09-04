Украинские батальоны, которые европейские страны намерены создавать у себя из военнообязанных украинских мигрантов, в итоге могут ударить по самой Европе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках ВЭФ-2024. По ее словам, европейцы сами до конца не понимают, во что их втягивают США, передает корреспондент NEWS.ru.

Мне кажется, они еще не поняли этого, какую чуму собственными руками создали в виде террористического киевского режима и так называемых батальонов, которые сейчас будут рекрутироваться или создаваться из рекрутированных на территории западноевропейских стран граждан Украины. Я уверяю вас, ударят в том числе и по странам Западной Европы, — сказала Захарова.

По ее словам, ЕС впервые в истории породил «террористическую ячейку» на своей территории. Дипломат подчеркнула, что созданный Европой «монстр будет орудовать по всему миру», как это произошло с террористическими организациями на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Захарова обратилась к Западу с призывом по Украине

Ранее Мария Захарова заявила, что Великобритании следует немедленно отказаться от поддержки «человеконенавистнического режима» президента Украины Владимира Зеленского. Она также отметила, что Лондону стоит отринуть вектор, который приведет к усугублению ситуации.

Представитель МИД объяснила, что появляется все больше доказательств сильной вовлеченности Британии в подготовку террористических атак ВСУ на Россию. В частности, указала Захарова, в августе украинская армия атаковала дронами топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области. Специалисты изучили обломки БПЛА и установили, что предварительную настройку полетных контролеров устройств провели на территории Британии.