Путин назвал строительство АЭС на Дальнем Востоке перспективным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие атомной электрогенерации на Дальнем Востоке - перспективное направление. Об этом он сказал на совещании по развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке.

"Если мы уж столько объектов (АЭС - прим. "РГ") строим за границей…20 что ли.. И финансируем в значительной степени эти объекты. Мы должны выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны", - заявил Путин.

Президент также добавил, что потребление электроэнергии на Дальнем Востоке растет уверенными темпами, причем они выше, чем общероссийские: 3,5% при 1,4% по стране.