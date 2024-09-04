Путин поддержал упрощенную выдачу виз на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поддержал введение облегченного визового режима для иностранцев из Юго-Восточной Азии, желающих посетить Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС.

Упрощенная выдача виз обсуждалась во время встречи в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Один из участников беседы предложил упростить условия для въезда в Россию, в том числе на Дальний Восток, в целях развития туризма. Он отметил, что власти могли бы сократить визовую анкету, в которую сейчас входит около 50 вопросов.

«Это все возможно сделать. Уверяю вас, это возможно», - ответил Путин.

Участники встречи добавили, что для жителей Юго-Восточной Азии визы на Дальний Восток можно сделать бесплатными и многократными. Путин поддержал эту идею и попросил ее зафиксировать.

«Предложения оформите. Я уверен, многие шаги навстречу будут сделаны», - подчеркнул президент.

С 2016 года в России ежегодно устанавливают особый порядок въезда на Дальний Восток для участников Восточного экономического форума. В 2024-м безвизовый въезд возможен в период с 31 августа по 8 сентября.