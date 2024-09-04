Захарова назвала количество заявок в БРИКС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на вступление в БРИКС подано уже несколько десятков заявок. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС, на тот момент в блок входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Все они, кроме Аргентины, стали членами БРИКС в начале 2024 года.

В итоге БРИКС объединил страны, на которые приходится более трети мирового ВВП и 45 процентов населения планеты. В марте 2024-го глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что его страна также планирует подать заявление на членство в БРИКС.

В начале сентября СМИ сообщили, что Турция без официального объявления подала заявку на вступление в блок. Ожидается, что заявку Анкары рассмотрят на саммите, который пройдет в России в октябре 2024 года.

«Заявок огромное количество, их уже несколько десятков... Уже приняты новые члены, масштабное расширение было», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что теперь БРИКС необходимо получить опыт взаимодействия в расширенном составе. Когда будут рассмотрены новые заявки стран, не уточняется.