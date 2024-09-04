В Кремле заявили о необходимости выполнения задач СВО на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ нужно идти своей дорогой и выполнить задачи спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

25 августа ТАСС выпустил большое интервью с бывшим премьер-министром РФ Сергеем Степашиным, в котором обсуждался в том числе и украинский конфликт. По мнению политика, сейчас Россию может устроить только капитуляция Киева.

Степашин сравнил возможные договоренности с Украиной с заключением Хасавюртовских соглашений в 1996 году, которыми закончилась первая трехлетняя операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Степашин напомнил, что спустя всего три года российским войскам пришлось вновь бороться с сепаратистами на чеченской территории.

Позднее Песков заявил, что в Кремле пока не могут комментировать мнение по поводу переговоров с Украиной, поскольку не знакомы с содержанием интервью Степашина.