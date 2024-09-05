Захарова: ИИ может стать для мира объединяющим фактором

Искусственный интеллект (ИИ) может стать объединяющим фактором для мира, необходимо, чтобы Запад обеспечил доступ к более справедливому распределению благ для развития технологий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии "ИИ-поворот в международных отношениях: сфера противостояния или сотрудничества?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Очевидно, конечно, что искусственный интеллект мог бы стать объединяющим фактором. И очень хочется надеяться, что здравые силы победят и [смогут] сплотить страны мирового большинства, чтобы заставить Запад обеспечить доступ к более справедливому распределению благ для развития технологий", - сказала она.

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Дипломат отметила, что наиболее ярким проявлением выражения общей воли глобального Юга стало принятие в ООН резолюции об искусственном интеллекте и расширении международного сотрудничества по наращиванию потенциала в области искусственного интеллекта.

"Там определены приоритеты международного управления данной технологией, содействие равному развитию всех стран мира, - пояснила она. - Безусловно, распространение и внедрение технологий искусственного интеллекта неизбежно, очевидно, и никто не собирается с этим спорить. Но происходящий в наши дни поворот в этой сфере все-таки должен стать выигрышным для всего мира, а не для узкой группы стран".

По словам Захаровой, "важно развивать технологическую основу для подлинно суверенного искусственного интеллекта, который будет основываться как на собственной элементной базе, так и на национальном программном обеспечении, который отражает традиционные ценности мирового большинства".

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.