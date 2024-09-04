В Вашингтоне прекрасно знаю, где проходят российские «красные линии» и не стоит шутить с этим. Такое мнение высказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника сообщило о том, что США близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, интегрированных в состав вооружения истребителей F-16. При этом о начале поставок может быть объявлено уже этой осенью.

Министр иностранных дел России, комментируя эту информацию, отметил, что «американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали».

«Их подзуживают. И Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», - заявил Сергей Лавров.

При этом глава МИД констатировал, что у США сейчас «почему-то начинает пропадать» ощущение взаимного сдерживания с Россией.

Вашингтон готовит для Украины ракеты JASSM

Напомним, что Киев добивается от западных стран снятия ограничений на удары по российской территории. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби во время общения с журналистами отметил, что перспективы расширения зоны ударов украинской армии по территории России обсуждаются «в частном порядке». При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что пока США не планируют менять свою политику по ударам ВСУ вглубь России.