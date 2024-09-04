Захарова высказалась о выборах президента США

Представитель МИД России Мария Захарова, говоря о предстоящих выборах президента США, подчеркнула, что РФ придерживается принципа о невмешательстве в такие процессы, передает корреспондент NEWS.ru с полей Восточного экономического форума.

Дипломат добавила, что Москва всегда принимает во внимание суверенное волеизъявление народов и будет иметь отношения с теми силами, которые стремятся к развитию отношений во взаимовыгодном ключе.

«Я хочу повторить принципиальную позицию — вы знаете то, мы не вмешиваемся в выборы [в других странах]. Всегда говорим о том, что будем иметь отношения с теми силами, которые действительно выступают в реальном плане за взаимовыгодное развитие отношений», — сказала Захарова.

По ее словам, выборы являются суверенным делом любого народа, а их результаты должны волновать в первую очередь народ, который принимал в них участие. Россия же со своей стороны принимает его волеизъявление, если оно признается законом. Дипломат добавила, что сейчас из лексикона западных политиков буквально исчезли слова о мире и дружбе — это особенно актуально сейчас, когда все, что было выработано человечеством, рушится.

Ранее экс-премьер России Сергей Степашин выразил уверенность, что Москва и Вашингтон сядут за стол переговоров по Украине, но произойдет это только после выборов в США. По его словам, в Европе эффективных переговорщиков сейчас просто нет.