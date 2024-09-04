МИД РФ рассказал о причастности Великобритании к атакам украинских БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) настраивались в Великобритании для атак по территории Ростовской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

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Захарова рассказала о причастности британских компаний к атакам украинских БПЛА по объектам в Ростовской области. По информации МИД, настройка беспилотников осуществлялась рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB в британском Солсбери.

Дипломат также отметила, что причастные к настройке украинских БПЛА компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.

«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Ранее Захарова призвала Британию отказаться от поддержки Украины. Она подчеркнула, что из-за поставок оружия Киеву Великобритания несет ответственность за удары по российской территории.