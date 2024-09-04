Решение американского предпринимателя Илона Маска не помогать Украине в ударах по Крыму является позицией здравомыслящего человека. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее украинские военные активно использовали систему спутниковой связи Starlink. Компания американского бизнесмена Илона Маска. SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск ее на Украине. Однако Маск заявил, что отказался включать Starlink над Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, так как это стало бы нарушением американского законодательства. По его словам, если Starlink применять для явных военных действий, то другие страны будут иметь полное право сбивать спутники.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил здравомыслящую позицию американского бизнесмена.

«Слова Маска – это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», - пояснил парламентарий.

Маск заявил, что Starlink не является военной системой

Он выразил сожаление, что у власти в США не находятся сейчас такие люди как Маск, которые могли бы помочь стране «вернуть себе репутацию миролюбивой», а также «уважение всего цивилизованного мира».

Напомним, что ранее Илон Маск ответил критикам, обвинившим его в госизмене за отказ предоставить спутниковую связь украинской армии в районе Крыма. Он заметил, что является гражданином США, и власти его страны не объявляли войну России.