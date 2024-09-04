Учения НАТО в Финляндии сочли гибридной войной против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва наблюдает за учениями НАТО в Финляндии как за частью гибридной войны против России. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Россия уже предупреждала о рисках, связанных с присутствием НАТО в Финляндии. Она добавила, что учения НАТО создают новые угрозы для безопасности, судоходства и экономической деятельности на Крайнем Севере.

«Отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против нашей страны. <…> Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски. Наши военные делают соответствующие выводы», - заявила Захарова.

Финляндия получила приглашение в НАТО летом 2022 года и стала членом альянса в апреле 2023-го. В декабре 2023 года США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. В рамках этого соглашения Хельсинки откроет для армии США 15 военных зон и различные объекты, включая казармы пограничной охраны, авиабазы, полигоны и складские зоны.

После подписания соглашения в МИД России вызвали посла Финляндии. В Москве назвали решения Хельсинки агрессивными и угрожающими национальной безопасности РФ. В МИД подчеркнули, что Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе.