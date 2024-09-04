Захарова уличила Францию в лицемерии

Произошедшее в Новой Каледонии вызывают тревожную реакцию, и Москва надеется, что международное сообщество даст оценку колониальной по своей сути политике Франции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Таким образом она прокомментировала протесты в регионе, вызванные изменениями в местном самоуправлении. Французские власти подавили волнения с применением силы, что привело к жертвам среди населения, более 2,5 тысячи человек были задержаны.

По словам дипломата, факты подобного нарушения прав человека должны быть преданы огласке. Франция хочет «замести их под ковер» и при этом позволяет себе говорить о свободе слова в других странах, указала Захарова.

Мы исходим из того, что факты нарушения прав человека и непропорционального применения силы со стороны правоохранительных структур должны быть преданы огласке, и нужно еще их задокументировать. При вопиющих случаях нужно проводить непредвзятое расследование, а не заметать это все под ковер и делать вид, что ничего не происходит <...> Вы посмотрите, с какой озабоченностью, тревогой и очевидной маниакальностью Париж дает оценки выборам в той или иной стране, состоянию свободы слова в том или ином регионе. Вот территория, за которую они отвечают, посмотрите, что там происходит, — отметила Захарова.

Страны, которые совершают подобное, должны быть лишены права высказываться на тему демократии и диктовать свою волю другим государствам, указала дипломат. По ее словам, Франция не может поучать других, пока на подответственных ей территориях происходят такие вещи.

Захарова объяснила попытки Киева снять ограничения на удары по России

Ранее сообщалось, что в Баку был создан международный освободительный фронт, нацеленный на независимость французских колоний. Декларацию о создании фронта подписали несколько десятков партий, представляющих колонизированные земли, — Корсику, Карибы, а также Новую Каледонию.