Киев проявляет свою сущность, заявил Telegram-каналу SHOT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля так ответил на слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо как можно дольше держать войска в приграничных районах Курской области.

Песков добавил, что России нужно идти своей дорогой и побеждать.

«Нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнить те задачи, которые стоят», — констатировал представитель Кремля.

Песков добавил, что уверен в победе России. Пресс-секретарь президента пообщался с журналистами на полях Восточного экономического форума.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала идею Зеленского создать буферную зону в российских приграничных районах. По ее мнению, это является неприкрытым цинизмом. Дипломат призналась, что в подобных заявлениях видит «абсолютно скотское» отношение к украинцам.

Зеленский сообщал, что одной из главных целей нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область было создание буферной зоны на территории РФ. Президент также попросил западных партнеров ускорить поставку военной помощи. Соответствующее обращение он записал в Telegram-канале.