Путин встретился с заместителем председателя КНР
Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я очень рад всех вас приветствовать во Владивостоке, в России», — отметил российский лидер в ходе встречи.
В ходе беседы с китайским коллегой он заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня. Страны придают большое значение межрегиональному сотрудничеству, подчеркнул президент.
Путин также отметил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани и предложил провести с ним двухстороннюю встречу на полях мероприятия.