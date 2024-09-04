Путин встретился с заместителем председателя КНР

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень рад всех вас приветствовать во Владивостоке, в России», — отметил российский лидер в ходе встречи.

В ходе беседы с китайским коллегой он заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня. Страны придают большое значение межрегиональному сотрудничеству, подчеркнул президент.

Путин также отметил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани и предложил провести с ним двухстороннюю встречу на полях мероприятия.