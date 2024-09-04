Путин и зампредседателя КНР прибегли к «дедовскому способу» перевода

Президенту РФ Владимиру Путин и заместителю председателя КНР Хань Чжэну на встрече пришлось прибегнуть к "дедовскому способу" перевода. Из-за поломки наушника синхронного перевода у китайского гостя пришлось спешно пригласить в зал переводчика и организовать для него приставной стульчик за спинами переговорщиков.

Встреча началась с небольшой заминки. Когда делегации заняли свои места, Путин поприветствовал своего гостя, но заметил, что у того явные проблемы с устройством перевода. Президент уже привычно начал объяснять, как лучше включить устройство.

"Идет перевод? Тут нажать кнопочку надо", - учтиво поинтересовался он.

После нескольких безуспешных попыток наладить работу устройства, российский лидер дал знак службе протокола пригласить в зал переводчика. Ему быстро организовали стул за спиной у главы государства.

"Садитесь сюда, пожалуйста. Вот так, дедовским способом мы воспользуемся", - с улыбкой прокомментировал Путин. "Так надежнее", - добавил он, обращаясь к своему собеседнику.

Путин осмотрел корвет «Резкий»

Услышав перевод, Хань Чжэн согласно рассмеялся.