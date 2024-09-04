В МИД РФ предостерегли зарубежные СМИ от незаконного пребывания в стране

МИД: Незаконное нахождение иностранных СМИ на территории РФ уголовно наказуемо
Неправомерное пребывание сотрудников СМИ на российской территории без соответствующих документов является уголовно наказуемым преступлением, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Она отметила, что к журналистам применяются те же правила, что и ко всем гражданам других государств, нахождение которых на территории РФ без оформленных документов является уголовно наказуемым деянием.
"Кроме того, появление их в компании нацистских головорезов из ВСУ будет тщательно проанализировано правоохранительными органами на предмет соучастия в военных преступлениях", - подчеркнула дипломат.
Ранее ряд журналистов западных СМИ были замечены на территории Курской области РФ. 2 сентября стало известно о проникновении в РФ корреспондента британской газеты The Independent Аскольда Крушельницкого в сопровождении украинских военных. С момента вылазки ВСУ в Курскую область, то есть примерно за месяц, на территории российского региона незаконно побывали в сопровождении украинских военных журналисты Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом), сотрудники американского портала The Daily Beast, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television (оба внесены в перечень СМИ, в отношении которых действуют меры по ограничению вещания и доступа в интернете в РФ).
Кроме того, в Курской области были замечены журналисты итальянской телерадиокомпании Rai, корреспондент CNN и украинские журналисты.
ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы. Всем нарушившим границу РФ представителям СМИ грозит до пяти лет колонии, их также объявят в международный розыск.
В российском МИД напомнили, что систематически выявляют западных журналистов, которые проникают в Курскую область без виз или вида на жительство.