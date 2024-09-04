В Абхазии назвали категории граждан, которым РФ прекратила выплаты

Россия с 1 сентября остановила социальные выплаты врачам, учителям и сотрудникам силовых структур в Абхазии, заявил глава МИД республики Сергей Шамба, передает пресс-служба ведомства. По его словам, «определенные санкции» имели место из-за невыполненных обязательств, которые взял на себя Сухум. Шамба добавил, что у союзников «накопилось много недовольства», и призвал исправить ситуацию.

Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур, и прочее, — сказал министр.

Шамба уточнил, что вопрос обсуждался на встрече с замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжания в Москве. Политики встретились в августе. Стороны обсудили последствия невыполнения Сухумом обязательств. Абхазия должна была ратифицировать соглашение о взаимном признании судебных и арбитражных решений, обеспечить вступление в силу соглашения о реализации российскими юрлицами инвестпроектов на территории республики, а также снять ограничения на рынке коммерческой недвижимости для инвесторов из РФ.

Ранее в Абхазии вспомнили, как Россия защитила страну. Замглавы ведомства Одиссей Бигвава отметил, что решение РФ признать независимость и суверенитет республики и Южной Осетии было продиктовано защитой народов.