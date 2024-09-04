Москва сочтет провокации в Приднестровье атакой на РФ

Москва будет считать любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье атакой на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

"Напомним, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тыс. граждан России. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - сказала она.

По словам Захаровой, нынешние молдавские власти ведут свою страну по "гибельному пути Украины", следуя по предписанному Западом антироссийскому курсу. Захарова отметила, что Молдавия требует "избавиться" от российского военного присутствия в Приднестровье, но при этом полностью игнорирует историю конфликта в регионе и причину ввода российского миротворческого контингента.

"Может, кому-то в рядах режима [президента Молдавии Майи] Санду придет в голову перечитать историю собственного края, собственной страны, собственной территории? Может, они вспомнят, что там было пару десятилетий тому назад и чем это могло бы закончиться?" - риторически обратилась к властям Молдавии Захарова.

Приднестровье запретят называть по-румынски

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.