Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принес стране только несчастья, выразил мнение в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По его словам, украинский политик не является профессиональным дипломатом.

«У меня сразу сложилось о нем мнение как о человеке, который не является дипломатом. Что он, в принципе, непрофессиональный дипломат, которому позволили говорить что угодно. Призывая защищать Украину, он всех родственников перевез за границу, что характерно для всех руководителей Украины. Ни он, ни остальная элита Украины не принесли пользу стране, только несчастья. Был, ушел, придет новый», — заявил Цеков.

Ранее появилась информация, что Кулебу уже в скором времени могут уволить с должности министра иностранных дел Украины. По информации СМИ, сменить дипломата на посту главы ведомства может его заместитель Андрей Сибига. Согласно предварительным данным, в украинском правительстве готовятся и другие увольнения.

Комментируя публикации украинских СМИ о возможном уходе Кулебы с поста главы МИД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение никоим образом не отразится на переговорном процессе между Москвой и Киевом. По его словам, увольнение министра не имеет никакого отношения к дипломатическому диалогу.