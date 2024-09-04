Москва предупреждает страны НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае новых террористических шагов Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

"Они [политики ЕС] теряют чувство реальности, абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов", - сказала дипломат. "Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что много из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными", - подчеркнула Захарова.

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Официальный представитель МИД указала, что у европейских политиков "сейчас остался только один так называемый западный нарратив, сформулированный в виде нанесения стратегического поражения России".

"Ни о каких людях, ни о какой демократии на Украине речи уже нет", - заключила Захарова.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.