Захарова с иронией отреагировала на отставку главы МИД Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление об отставке главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговорного процесса с Киевом.