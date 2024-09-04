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Захарова с иронией отреагировала на отставку главы МИД Украины Кулебы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление об отставке главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

Захарова с иронией отреагировала на отставку главы МИД Украины
© РИА Новости

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговорного процесса с Киевом.

Политика
Руслан Стефанчук
Мария Захарова
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Киев
Украина