Захарова с иронией отреагировала на отставку главы МИД Украины Кулебы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление об отставке главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.
«Осень, листопад, сучья обнажаются», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговорного процесса с Киевом.