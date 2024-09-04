Захарова прокомментировала отставку Кулебы словами «сучья обнажаются»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы словами «осень, листопад, сучья обнажаются». Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

Ранее глава верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке от Кулебы, который занимал пост главы украинского дипведомства с марта 2020 года, тем самым став самым молодым министром иностранных дел в истории Украины.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — заявила Захарова, комментируя эту информацию.

Как писала «Парламентская газета», накануне заявление об отставке подала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Также с поста замглавы офиса президента Украины уволен Ростислав Шурма.