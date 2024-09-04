В Кремле оценили возможное изменение политики США к РФ после выборов

В Кремле оценили возможное изменение политики США к России после выборов
Политика США в отношении Российской Федерации после президентских выборов принципиально не изменится.
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Очевидно, что вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы могут иметь место в зависимости от конфигурации следующей администрации», — сказал представитель Кремля.
60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии участие в выборах примет бывший президент Дональд Трамп, от Демократической партии — действующий вице-президент страны Камала Харрис.
В Кремле допустили грязную игру на выборах в США
Журналист-международник, политолог Сергей Латышев считает, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, Украина может лишиться поддержки со стороны Вашингтона.
31 августа Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании пообещал завершить «войны за рубежом» в случае своей победы. До этого он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине.