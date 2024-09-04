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В Кремле оценили возможное изменение политики США к России после выборов

Политика США в отношении Российской Федерации после президентских выборов принципиально не изменится.

В Кремле оценили возможное изменение политики США к РФ после выборов
© Газета.Ru

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно, что вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы могут иметь место в зависимости от конфигурации следующей администрации», — сказал представитель Кремля.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии участие в выборах примет бывший президент Дональд Трамп, от Демократической партии — действующий вице-президент страны Камала Харрис.

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Журналист-международник, политолог Сергей Латышев считает, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, Украина может лишиться поддержки со стороны Вашингтона.

31 августа Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании пообещал завершить «войны за рубежом» в случае своей победы. До этого он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине.

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