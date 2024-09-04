LIVE: Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме

Президент России Владимир Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в среду, 4 сентября. Лидер страны проведет встречи с коллегами из Китая, Сербии и Малайзии, а также ознакомится с результатами развития Дальнего Востока. Запланированы переговоры президента с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и вице-премьером Республики Сербия Александром Вулиным, а также встреча с вице-президентом Китая Хань Чжэном. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году ожидается, что мероприятие посетят шесть тысяч гостей из 76 стран. Свое участие подтвердили более 650 руководителей российских компаний и 44 иностранных фирмы.