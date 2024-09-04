Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ордер Международного уголовного суда (МУС) не ограничит международные контакты президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Ордер на арест в отношении российского президента МУС выдал по делу о вывозе украинских детей в РФ. Песков ранее подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче таких ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ. МУС был создан на базе Римского статута, к которому не присоединились крупные государства, включая Россию, США, Китай, Израиль.

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В начале этой недели Путин посетил Монголию, признающую юрисдикцию МУС. Эта поездка стала первым с момента выдачи ордера визитом президента РФ в страну, ратифицировавшую Римский статут.

У МУС нет механизмов, позволяющих принуждать страны к исполнению своих решений. Проигнорировавшая ордер Монголия не столкнется с какими-либо последствиями.

«Вся эта история с МУС <…> не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с партнерами-государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений», - так Песков прокомментировал визит Путина в Монголию.

Он добавил, что большинство стран мира «имеют гораздо более широкое видение перспектив международного сотрудничества, нежели шоры, заданные МУС». Песков подчеркнул, что «глобальное большинство» заинтересовано в контактах с Россией.