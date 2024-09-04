Песков объяснил, почему Шойгу не поехал с Путиным в Туву

В этот раз секретарь Совбеза Сергей Шойгу не входил в президентскую делегацию из-за иной сферы деятельности. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Президент Владимир Путин 2 сентября посетил Туву. Этот регион является малой родиной секретаря Совбеза, в связи с чем у некоторых возник вопрос, почему Шойгу не было в составе делегации.

Песков отметил, что Сергей Шойгу и раньше не всегда сопровождал главу государства во время поездок в Туву. Президент бывал там с краткими остановками для отдыха, когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет.

«Сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности, поэтому он не входил в состав делегации президента», — сказал официальный представитель Кремля.

Путин прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл

Как писала «Парламентская газета», поездка президента в Туву пришлась на начало учебного года, в одной из школ Кызыла глава государства провел открытый урок «Разговор о важном». Путин рассказал ребятам о современной геополитической обстановке и ответил на их вопросы.