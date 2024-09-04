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Песков заявил, что США играют деструктивную роль в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на полях ВЭФ, что США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности и являются «запевалой» в нагнетании напряжённости.

Песков заявил, что США играют деструктивную роль в Европе
© РИА Новости
«Соединённые Штаты Америки действительно играют деструктивную роль на Европейском континенте с точки зрения безопасности», — цитирует Пескова РИА Новости.

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