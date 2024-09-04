Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на полях ВЭФ, что США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности и являются «запевалой» в нагнетании напряжённости.

© РИА Новости

«Соединённые Штаты Америки действительно играют деструктивную роль на Европейском континенте с точки зрения безопасности», — цитирует Пескова РИА Новости.

Маск объяснил, что не включил Starlink у Крыма для атак ВСУ из-за санкций США

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США не удастся столкнуть Европу с Россией за счёт кризиса на Украине.