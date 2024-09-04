Песков: уточнение ядерной доктрины РФ вызвано действиями Запада

Деструктивные действия коллективного Запада вызвали необходимость уточнения ядерной доктрины России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Россия уточняет подход к ядерной доктрине "на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами т. н. коллективного Запада".

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"Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует, собственно, то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада", - уточнил Песков.

Среди таких действий пресс-секретарь президента выделил "отказ от диалога, продолжение линии по наступлению на интересы и безопасность Российской Федерации, провоцирование продолжения горячей войны на Украине".