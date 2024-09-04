В России ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы страны (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области, — блеф или игра воображения, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова украинского лидера.

«Я думаю, что это либо блеф, либо игра больного воображения», — заявил Джабаров.

Сенатор отметил, что пока Россия не оттеснит войска ВСУ с территории Курской области, о начале переговоров между Москвой и Киевом речи быть не может.

«Сначала надо разобраться с теми террористами, которые проникли на нашу территорию», — заключил он.

Ранее Зеленский в интервью NBC News заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. Украина «удержит» эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его «победного плана» по прекращению конфликта, заявил политик, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.