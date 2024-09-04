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В России ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы страны (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области, — блеф или игра воображения, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

В России ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском
© Lenta.ru

Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова украинского лидера.

«Я думаю, что это либо блеф, либо игра больного воображения», — заявил Джабаров.

Сенатор отметил, что пока Россия не оттеснит войска ВСУ с территории Курской области, о начале переговоров между Москвой и Киевом речи быть не может.

«Сначала надо разобраться с теми террористами, которые проникли на нашу территорию», — заключил он.

Ранее Зеленский в интервью NBC News заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. Украина «удержит» эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его «победного плана» по прекращению конфликта, заявил политик, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

Политика
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Комитет Совета Федерации по международным делам
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