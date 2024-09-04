Правительство одобрило законопроект о льготах при фудшеринге

Правительство России в целом поддержало законопроект о налоговых льготах при фудшеринге при условии доработки этой инициативы до её внесения в Госдуму.

Об этом со ссылкой на отзыв кабмина сообщает ТАСС.

По информации агентства, авторы документа предлагают освободить данную деятельность от налога на добавленную стоимость.

При этом, как отмечается, общая стоимость переданных за год товаров не должна превышать 1% от дохода продавца.

Фудшеринг — безвозмездная передача нераспроданных продуктов питания на благотворительность.

Ранее в России предложили создать ассоциацию фудшеринга.

Позже в Союзе потребителей России поддержали идею отмены НДС на продукты с истекающим сроком годности.