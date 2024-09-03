Заявление Владимира Зеленского о намерении «бессрочно удерживать» территории Курской области являются бредом сумасшедшего, заявил в интервью порталу News.ru сенатор Владимир Джабаров.

Ранее украинский лидер сообщил журналистам, что Украина в рамках «плана прекращения конфликта» намеревается «бессрочно удерживать» территории Курской области.

«Фронт трещит по швам под Донецком, а он пытается удержать территорию Курской области. Это хорошая мина при плохой игре», — отметил Джабаров.

По его мнению, задействованные в атаке на Курскую область бригады будут уничтожены.

Зеленский назвал цель удержания территории в Курской области

Сенатор резюмировал, что слова Зеленского предназначены для ВСУ, он пытается поднять боевой дух солдатам, которые утратили в него веру.