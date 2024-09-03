В Британии восхитились политикой Путина

Бывший член парламента Великобритании и глава Партии рабочих Джордж Галлоуэй оценил политику президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.

По словам Галлоуэя, при Путине Россия быстро смогла преодолеть экономические проблемы 1990-ых годов. Он также заявил, что средний гражданин России живет лучше, чем средний житель Европы.

«Когда Путин пришел к власти в России, она находилась в плачевном состоянии, а западные олигархи обчищали ее карманы прямо из-под носа у Ельцина. Но посмотрите на нее сейчас. За 21 год Путин полностью преобразил Россию. Это славная и успешная страна. Я знаю, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на имеющиеся в свободном доступе данные о том, как развивается Россия. На самом деле, среднестатистический россиянин или китаец живет лучше, чем среднестатистический европеец!», — заявил он.

Ранее Галлоуэй призвал Илона Маска не приезжать в страны Европейского союза на фоне ареста Павла Дурова.