В МИД России прокомментировали план Трампа по Украине

Оценивать все сказанное в США надо после победы того или иного кандидата на президентских выборах, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала план кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по Украине, слова дипломата приводит РИА Новости.

«Просто нужно понимать, что сейчас речь идет о предвыборных дебатах. (...) Все, что связано с миром и стремлению, само по себе правильно, но есть еще и реальность, по которой надо будет судить», — отметила Захарова.

Захарова: МИД получил доказательства причастности Британии к ударам ВСУ по РФ

Ранее Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае победы на президентских выборах. Он говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.