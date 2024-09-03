Лавров оценил обвинения Японии в адрес СССР

Власти Японии не только не покаялись за агрессию против СССР и ряда азиатских стран, но и выдвигают нелепые обвинения против Москвы в развязывании Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, глава МИД рассказал о позиции Токио во время заседания, посвященного 79-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

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Министр отметил, что официальный Токио последовательно фальсифицирует факты, связанные с историей создания тройственного альянса милитаристской Японии с нацистской Германией и фашистской Италией.

Лавров подчеркнул, что Япония сознательно замалчивает «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, которое принадлежит США.

Вместе с тем, уточнил глава МИД, власти страны ежегодно во время памятных церемоний о жертвах бомбардировок кощунственно заявляют о мнимой угрозе применения ядерного оружия со стороны России.