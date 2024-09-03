Путин прилетел во Владивосток

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Путин пробудет во Владивостоке два дня — 4-5 сентября. В частности, в среду у него запланированы встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя Китая Хань Чжэно и вице-премьером Сербии Александром Вулином.

На следующий день Путин примет участие в ВЭФ, выступив на пленарном заседании.

Всего участниками форума станут шесть тысяч гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний.

Напомним, что до прибытия во Владивосток Путин находился с официальным визитом в Монголии.